Muore l'ex premier Li Peng, cordoglio dell'Associazione San Marino Cina

L'ex premier cinese Li Peng è morto. Lo riferiscono i media cinesi di Stato. Aveva 91 anni. "Mentre la Cina si accinge a preparare i festeggiamenti per il 70° anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare, con un evento straordinario che avverrà il 1° ottobre 2019, giunge la notizia della scomparsa di uno dei massimi esponenti della vita politica cinese" - scrive la San Marino Cina che attraverso il Presidente Gian Franco Terenzi lo ricorda come una personalità che ha contribuito anche alla nascita della stessa Associazione di Amicizia. Terenzi ricorda l'incontro in occasione della visita ufficiale nel 1988. "Durante i colloqui ufficiali - ricorda - ci furono valutazioni politiche e considerazioni sul momento storico che la Cina stava vivendo".