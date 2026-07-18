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“Muoversism”: nasce la web app per consultare le chiusure stradali in Repubblica

Ideata da Davide Ciavatti rende più semplice e fruibile la visualizzazione delle chiusure pubblicate dalle ordinanze della Segretaria Interni.

di Giacomo Barducci
18 lug 2026

Nata da una passione e necessità “Muoversism” è una web app realizzata da Davide Ciavatti per rendere più semplice e alla portata di tutti la consultazione delle strade chiuse in Repubblica. Consultabile su qualsiasi smartphone o pc permette di visualizzare le chiusure del giorno stesso o impostando una data precisa a seconda delle ordinanze già pubblicate.

Il processo avviene tramite il download del documento con le strade chiuse pubblicato dalla Segreteria Interni: “Questo progetto – aggiunge Davide Ciavatti – era nato per un uso personale, ma poi ho pensato che fosse utile renderlo fruibile a tutti”.

Nel servizio l'intervista a Davide Ciavatti




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