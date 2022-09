TERRITORIO Mura del centro storico: al via il restauro di un altro tratto

Al via il restauro di un altro tratto di mura del centro storico. Dopo che la scorsa primavera il lavoro di addetti e tecnici aveva fatto tornare all'antico splendore il tratto tra Porta San Francesco e il Bastione del Macello, prosegue l'opera di restauro e recupero del secondo tratto di mura, sempre proseguendo lungo Via Piana. Sulla base dello studio effettuato e della necessità di procedere con un restauro ed una pulizia “conservativi” si è proceduto ad una serie di trattamenti solo in alcuni casi è stato certificato un processo più importante di degrado dell'arenaria. Solo in alcune zone è necessaria un’azione di consolidamento e di integrazione di lacune della malta e di ricollocazione di frammenti o nuovi elementi lapidei, stuccature, micro-stuccature prima del trattamento di protezione finale. Il direttore dell'AASLP Barulli sottolinea l'importanza dell'opera per garantire la conservazione dei nostri edifici storici riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

