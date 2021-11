SAN MARINO Murata, APAS lancia l'allarme bocconi avvelenati

Murata, APAS lancia l'allarme bocconi avvelenati.

Uno dei due cani si è salvato, l'altro purtroppo è morto. Due cittadini residenti nella zona di Murata hanno segnalato l'accaduto sul loro profilo Facebook, mettendo in guardia sulla possibile presenza di polpette avvelenate vicino ai marciapiedi e nelle aiuole. Le due zone interessate sono via delle Carrare e viale Campo dei Giudei. “Il cane è stato male fin da subito – racconta la famiglia dell'animale avvelenato –. L'abbiamo portato dal veterinario, ma non abbiamo fatto in tempo a salvargli la vita”. Una denuncia contro ignoti è già stata sporta in Gendarmeria questa mattina e così è stato aperto un fascicolo.

La Brigata competente, quella di Città, sta svolgendo degli accertamenti in zona. Sarà poi l'ufficio d'Igiene a fornire eventuali indicazioni. A commentare la vicenda anche l'Apas: “Speriamo di non trovarci di fronte a un altro drammatico periodo come dieci anni fa – scrive -, in cui a rimetterci la vita sono stati oltre trenta cani! Lo spietato autore di questi reati è rimasto impunito, quindi ancora in grado di colpire. Ci attiveremo ancora una volta con ogni mezzo per assicurarci che le indagini vengano svolte e che portino al risultato voluto per porre in sicurezza i cani dei cittadini”. La Gendarmeria invita a segnalare oggetti sospetti, come dei bocconi, ma senza toccarli, avvertendo la centrale interforze per eventuali rilievi.

