Lunedì 24 e martedì 25 maggio, dalle 20 alle 6, resterà chiuso il bivio della rotatoria di Murata per permettere all’Azienda per i Lavori Pubblici di eseguire i lavori di completamento. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. In caso di maltempo o temperature troppo basse i lavori saranno rimandati a data da destinarsi.