TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:21 Emilia Romagna, dalla Regione 15 milioni per l'inserimento e la permanenza al lavoro delle persone con disabilità 10:26 Manovra alla Camera, testo blindato, le opposizioni: "Ridotti a passacarte" 09:59 Ponti e festività 2026 a San Marino: come organizzare al meglio le ferie per vacanze e weekend lunghi 08:01 Capodanno tra sole e freddo: stabilità fino a venerdì, poi possibile peggioramento 07:36 Ucraina, Trump rilancia il rush finale per la pace: «Forse in un paio di settimane»
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Murata saluta Walter e Lella: il 4 gennaio chiude uno storico punto di riferimento della comunità

Il Capitano di Castello Simoncini: “Con la chiusura di Walter e Lella Murata perde un presidio vitale, ora serve il coraggio di nuove attività per dare futuro a questa frazione”

29 dic 2025
Una foto storica di Walter e Lella
Una foto storica di Walter e Lella

Il prossimo 4 gennaio si abbasseranno definitivamente le saracinesche di Walter e Lella, storica attività ristorativa e d'ospitalità della frazione di Murata, un luogo che per decenni ha rappresentato molto più di un semplice esercizio commerciale: un vero e proprio presidio umano, sociale e affettivo per intere generazioni di sammarinesi.

A esprimere pubblicamente il sentimento della comunità è la Giunta di Castello della Città di San Marino, che in una nota ufficiale parla di una chiusura che "rappresenta una perdita e una ferita per tutta Murata e per l'intero Castello di Città di San Marino". Il locale viene ricordato come una “casa aperta”, uno spazio di incontro, condivisione e riconoscimento reciproco, capace di creare legami profondi e duraturi nel tempo.

"Murata rischia di spegnersi lentamente", si legge nel messaggio del Capitano di Castello Alberto Simoncini, che esprime anche forte preoccupazione per il progressivo venir meno di attività e punti di riferimento nella frazione. "A Walter e Lella va il nostro grazie più grande: grazie per aver fatto sentire tutti accolti, per aver dato anima e calore a ogni giornata, anche nei momenti più difficili. Auspichiamo con forza che nuove attività possano trovare il coraggio e la volontà di riaprire nei locali oggi sfitti, raccogliendo un’eredità importante e restituendo alla frazione spazi di vita, di incontro e di futuro". 

Murata perde un luogo simbolo, ma non perderà mai ciò che Walter e Lella hanno lasciato nel cuore della propria gente.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità