Murata saluta Walter e Lella: il 5 gennaio chiude uno storico punto di riferimento della comunità Il Capitano di Castello Simoncini: “Con la chiusura di Walter e Lella Murata perde un presidio vitale, ora serve il coraggio di nuove attività per dare futuro a questa frazione”

Il prossimo 5 gennaio si abbasseranno definitivamente le saracinesche di Walter e Lella, storica attività ristorativa e d'ospitalità della frazione di Murata, un luogo che per decenni ha rappresentato molto più di un semplice esercizio commerciale: un vero e proprio presidio umano, sociale e affettivo per intere generazioni di sammarinesi.

A esprimere pubblicamente il ringraziamento è la Giunta di Castello della Città di San Marino, che in una nota ufficiale parla di una chiusura che "rappresenta una perdita e una ferita per tutta Murata e per l'intero Castello di Città di San Marino". Il locale viene ricordato come una “casa aperta”, uno spazio di incontro, condivisione e riconoscimento reciproco, capace di creare legami profondi e duraturi nel tempo.

"Murata rischia di spegnersi lentamente", si legge nel messaggio personale del Capitano di Castello Alberto Simoncini, che esprime anche forte preoccupazione per il progressivo venir meno di attività e punti di riferimento all'interno della frazione della Capitale.

"A Walter e Lella va il nostro grazie più grande: grazie per aver fatto sentire tutti accolti, per aver dato anima e calore a ogni giornata, anche nei momenti più difficili. Auspichiamo con forza che nuove attività possano trovare il coraggio e la volontà di riaprire nei locali oggi sfitti, raccogliendo un’eredità importante e restituendo alla frazione spazi di vita, di incontro e di futuro. Murata perde un luogo simbolo, ma non perderà mai ciò che Walter e Lella hanno lasciato nel cuore della propria gente".



