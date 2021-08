Museo delle Cere di San Marino: tra storia, curiosità e pezzi unici

Inaugurato nel 1966 il Museo delle Cere di San Marino è stato il primo museo privato a nascere in Repubblica. Un luogo storico dove il presente viene lasciato alle spalle, per tuffarsi per un po’ nel nostro passato. "È stato possibile creare questo museo grazie all'ente turismo, al Conte Giannino Citterio, facoltoso proprietario del Brera di Milano a a un giovane architetto Piero Fornasetti" , spiega Giovanni Stefanelli, direttore Museo delle Cere. "Al suo interno - aggiunge - è possibile visionare 40 stand e 100 personaggi in eventi e momenti storici di varie fasi: dalla storia sammarinese, alla storia italiana passando anche tra i più importanti avvenimenti mondiali con i vestiti originali del tempo".









"Un paio di anni fa un architetto italiano, Barnaba Fornasetti - spiega Renzo Broccoli, Consulente Museo delle Cere - figlio proprio di Piero Fornasetti, ha contattato il museo per avere notizie circa alcuni allestimenti progettati dal padre quando era ancora un giovanissimo studente in architettura. Barnaba ha chiesto proprio parte di alcuni allestimenti per le celebrazioni del centenario della nascita del padre. Questa richiesta sua ha dato avvio a una ricerca all'interno dei magazzini del museo. Recuperando per cui materiale che è sempre stato negli ultimi 60 anni in deposito, abbiamo voluto proprio far capire che oltre allo stand in se per se, quindi il ricordo del personaggio storico, oggi come oggi questo museo è anche un'interessantissima galleria di sartoria teatrale".

Nel servizio le interviste a Giovanni Stefanelli (Direttore Museo delle Cere) e Renzo Broccoli (Consulente Museo delle Cere)