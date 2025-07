SAN MARINO Museo di Stato: inaugurata la mostra “Garibaldi, statue in movimento” curata dal fotografo Francesco Arancioni Gli scatti immortalano le statue di Garibaldi in varie pose: in sella al suo cavallo, in piedi o a mezzo busto per far emergere gli innumerevoli profili del grande condottiero.

Seguire le tracce di Garibaldi attraverso San Marino, Italia, Sud America e gli altri luoghi più significativi della vita dell'eroe dei due mondi. Nasce da qui e dalla grande passione per il patriota italiano del fotografo Francesco Arancioni la mostra “Garibaldi, statue in movimento” inaugurata al Museo di Stato di San Marino. Taglio del nastro alla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dai Segretari di Stato alla Cultura e agli Esteri Teodoro Lonfernini e Luca Beccari e dall'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci.

“Parliamo di fatti storici, ma allo stesso tempo estremamente attuali – afferma Lonfernini – una mostra importante soprattutto per le future generazioni”.

"È una testimonianza - aggiunge Beccari - di come ciclicamente San Marino si è trovato a dover gestire dei momenti delicati. È un po' come fu durante le campagne napoleoniche, anche questa vicenda ha richiesto tanta diplomazia, tatto, lungimiranza, capacità di capire il momento ma anche coraggio di alla fine prendere delle decisioni. È un po' un monito per noi che ci troviamo a governare e ad avere delle responsabilità di governo, guardare anche indietro e vedere come San Marino ha gestito nel tempo tante situazioni e tante vicende".

"La cosa più bella è la celebrazione a San Marino il 31 luglio di ogni anno - afferma Colaceci - che rende viva la figura di Garibaldi e anche il lascito di valori che Garibaldi ha dato all'Italia e anche alla Repubblica di San Marino. Valori repubblicani, valori anche di ispirazione, ideale e forse ripensare a Garibaldi in questa chiave è veramente anche per i giovani uno stimolo preziosissimo".

Gli scatti immortalano le statue di Garibaldi in varie pose: in sella al suo cavallo, in piedi o a mezzo busto per far emergere gli innumerevoli profili del grande condottiero. C'è però uno scatto che ancora manca all'appello.

"C'è uno scatto di Garibaldi che mi piacerebbe fare - evidenzia Francesco Arancioni - ed è all'interno del senato americano perché l'unico busto, l'unica statua di un non americano all'interno del senato è proprio di Garibaldi".

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri), Fabrizio Colaceci (Ambasciatore d'Italia a San Marino) e Francesco Arancioni (Curatore mostra)

