"SOGNA RAGAZZO SOGNA" Musica al servizio dell'oncologia pediatrica: sul palco Vecchioni e l'artista sammarinese che parteciperà all'Eurovision dei piccoli 11 settembre al parco Ausa divertimento, giochi, tavola rotonda con medici e raccolta fondi per la ricerca

Musica, divertimento, solidarietà: due eventi in uno, con comune denominatore il benessere dei bambini. È con grande soddisfazione che il Segretario al Turismo presenta “Sogna ragazzo sogna”, seconda edizione dell'iniziativa organizzata nel 2023 con il titolo “Sarà perché ti amo”. L'appuntamento - patrocinato dal Congresso di Stato - si terrà l'11 settembre al Parco Ausa. Federico Pedini Amati non lo nasconde: ci teneva particolarmente. Del resto, il tema tocca tutti nel profondo: raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. Ringrazia gli sponsor privati: “Abbiamo raccolto – dice – 40.000 euro più 10.000 di scambio merce”.

L'anno scorso c'erano i Ricchi e Poveri, quest'anno Roberto Vecchioni. Una giornata speciale con tante attività, spettacoli, giochi e magia. Sul palco anche la San Marino Concert Band e San Marino United Artists. Non solo musica e divertimento: questa giornata nasce infatti per sensibilizzare. Alle 19 ci sarà una tavola rotonda con medici e specialisti per una riflessione sull'onco-ematologia pediatrica e sulla ricerca. Per la neo associazione “Insiamo” l'occasione per presentarsi. La Presidente Alice Mercadini sa bene cosa significhi per una mamma affrontare il percorso di malattia e cura di un figlio. E vuole dare supporto e sostegno ad altre famiglie messe alla prova dal destino.

Evento nell'evento: il ritorno di San Marino RTV – dopo 9 anni - a Junior Eurovision Song Contest. La competizione, riservata ai ragazzi dai 9 ai 14 anni, si svolgerà a Madrid il 16 novembre. Il partecipante che rappresenterà la Repubblica sarà sammarinese e verrà svelato proprio durante “Sogna Ragazzo Sogna”. “L'Eurovision dei piccoli sta attraversando un momento di grazia” – racconta il capo delegazione Alessandro Capicchioni – con ascolti in aumento e grande seguito social. “L'11 settembre presenteremo l'artista e faremo anche un piccolo concorso informale per fare scegliere alle persone presenti quale pezzo portare allo Junior Eurovision”.

Nel servizio le interviste al Segretario Turismo Federico Pedini Amati; al Presidente dell'associazione "Insiamo" Alice Mercadini; al capo delegazione sammarinese per Junior Eurovision Alessandro Capicchioni

