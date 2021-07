Musica all'aperto in Centro Storico: stop a l'una di notte. Segreteria Turismo e Giunta di Città ricordano le regole

In una nota congiunta la Segreteria Turismo e la Giunta di Castello di Città ricordano quanto stabilisce la Delibera del Congresso di Stato n.35 del 22 agosto 2016 in merito allo svolgimento di esecuzioni musicali e di spettacolo presso gli esercizi pubblici o in aree e sedi pubbliche nel Centro Storico di San Marino. In particolare, secondo quanto stabilito dalla legge, da giugno ad agosto, l'orario di cessazione di eventi e musicali e di spettacolo nelle zone è stabilito per l'una di notte. Lo sforamento di tale orario dovrà essere autorizzato dalla Gendarmeria, previo parere favorevole della Giunta di Castello.



Le autorità, specifica la nota, provvederanno a verificare il rispetto degli orari e l'eventuale superamento dei limiti per i rumori esterni, per tutelare il diritto al riposo degli ospiti delle strutture ricettive e della cittadinanza residente. Tutte le violazioni verranno sanzionate.



Segreteria e Giunta invitano i i gestori dei pubblici esercizi e delle aree e sedi pubbliche nel Centro Storico di San Marino che si trovano in prossimità di strutture ricettive e abitazioni dei residenti a ridurre il volume delle esecuzioni musicali e di spettacolo già a partire dalle ore 24.00.