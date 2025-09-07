Musica e beneficenza a “L’Isola che non c’è”, l'evento dedicato ai piccoli pazienti oncologici. In serata lo show di Bennato

Il Parco Ausa si trasforma nell'Isola che non c'è, per una domenica dedicata alla musica, al divertimento e, soprattutto, alla solidarietà. Un appuntamento dedicato alle famiglie, con un susseguirsi di eventi e attività fino al concerto di Edoardo Bennato alle ore 21. Manifestazione organizzata dalla Segreteria al Turismo con il patrocinio del Governo. Per tutto il pomeriggio animazioni, giochi per bambini e un'atmosfera di festa. Al centro la prevenzione e la lotta alle patologie onco-ematologiche. Proprio a queste tematiche è dedicato il convegno, dalle ore 17, con medici, esperti e le testimonianze delle famiglie che stanno vivendo la malattia.

L'obiettivo principale di questa edizione è aiutare il piccolo Samuele che, nei prossimi mesi, dovrà sottoporsi a un'importante operazione. Le associazioni "InSiamo", "Oceano Blu" e la realtà italiana "Hope4You" raccoglieranno fondi per le proprie iniziative di solidarietà. Tanti gli sponsor, oltre 120, che hanno permesso, segnalano gli organizzatori, di raccogliere quasi 50mila euro. Alle 19 la presentazione del libro di Francesco Pio Tarantino: il giovane volontario famoso per le sue visite nei reparti pediatrici degli ospedali travestito da Spider-Man, per regalare un sorriso ai bambini malati.

La giornata si concluderà con lo show gratuito di Edoardo Bennato alle ore 21: un artista che non ha bisogno di presentazioni. Oltre 40 album nella sua lunga carriera e personaggio 'punk' nell'anima. Cantautore, esponente del rock italiano, poli-strumentista, ha sempre osservato la realtà con spirito critico e ha tradotto il suo pensiero in musica. Il titolo dell'evento di oggi richiama la canzone “L'Isola che non c'è”: pezzo contenuto nel celebre concept album “Sono solo canzonette” ispirato alla favola di Peter Pan. Canzone che richiama una storia fantastica ma che ha, all'interno, riferimenti alla guerra e alle storture della società: un messaggio più che mai attuale nonostante siano passati oltre 40 anni dalla pubblicazione.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo, e a Francesco Pio Tarantino













