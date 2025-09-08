SOLIDARIETÀ Musica e beneficenza: grande successo per “L'isola che non c'è”, evento dedicato ai piccoli pazienti oncologici Grazie anche al contributo degli sponsor raccolti circa 50.000 euro.

Solidarietà la parola d'ordine della serata evento “L'Isola che non c'è”, al parco Ausa di dogana, dedicato alle famiglie per raccogliere fondi da destinare ai pazienti oncologici. Manifestazione organizzata dalla Segreteria al Turismo con il patrocinio del Governo iniziata dal pomeriggio con animazioni, giochi e un'atmosfera di festa. Focus poi sulle patologie onco-ematologiche con un convegno dedicato con esperti, medici e testimonianze delle famiglie che stanno affrontando la malattia.

Obiettivo principale dell'edizione aiutare Samuele, giovane paziente, che nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a un'importante operazione. Grazie anche al contributo degli sponsor le associazione “InSiamo”, “Oceano Blu” e “Hope4You” sono stati raccolti quasi 50.000 euro.

"Queste iniziative - afferma Susanna Alessandrini, pediatra ISS - sono sicuramente molto importanti, sia per far conoscere le realtà difficili dei bambini e delle associazioni che li sostengono, ma anche perché sono un'occasione per fare informazione e per fare la raccolta fondi che può servire sia al sostegno delle famiglie, ma anche e soprattutto alla ricerca".

A chiudere la giornata il concerto di Edoardo Bennato: cantautore, esponente del rock italiano con oltre 40 album pubblicati in carriera. Titolo dell'evento che arriva proprio da una delle sue canzoni più celebri, appunto “L'isola che non c'è”. Brano che contiene una straordinaria attualità: in un mondo sempre più dominato da incertezze e conflitti, il testo rappresenta una speranza per chi cerca un luogo migliore.

"Per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente - afferma Edoardo Bennato - il problema è storico, che viene da lontano, perché forse era sbagliato che nel 1945 ci fosse un insediamento in quell'area latitudinale, perché è chiaro che gli sviluppi futuri sarebbero stati questi. Io sono uomo del Sud, quindi geneticamente devo difendere il Sud, il Sud dell'Italia, il Sud dell'Europa e il Sud del pianeta. Quindi se mi chiedi da che parte sto, è chiaro che sono dalla parte dei palestinesi da sempre, però il problema è molto più complesso".

Nel servizio le interviste a Susanna Alessandrini (Pediatria ISS) ed Edoardo Bennato (Cantautore)

