Musica e buon cibo: si chiude con successo 'Mi Gusto San Marino'

Ultima serata ieri per Mi Gusto San Marino: l'ottava edizione dell'evento enogastronomico più amato del territorio si è chiusa con successo. Come previsto, si è rivelato vincente il binomio cibo e musica: per Party in Cava, musica anni '90/2000 e poi l'atteso dj set di Dj Tiga, per concludere al meglio una tre giorni capace di esaltare il gusto in tutte le sue declinazioni.

