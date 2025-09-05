Musica e solidarietà, sale l'attesa per l'evento “L'Isola che non c'è”

San Marino si prepara a vivere una domenica all’insegna della musica e della solidarietà: il 7 settembre, al Parco Ausa di Dogana, avrà luogo "L’Isola che non c’è”, evento benefico e completamente gratuito, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo con il patrocinio del Congresso di Stato e il sostegno di oltre 120 sponsor che hanno permesso di raccogliere quasi 50.000 euro.

Fin dal pomeriggio, il parco si trasformerà in un luogo di festa per famiglie: gonfiabili, animazione, truccabimbi, giochi e stand gastronomici creeranno un’atmosfera colorata e vivace, pensata soprattutto per far divertire i più piccoli.

Dalle 19:00 l’attenzione si sposterà sulla solidarietà: un momento di sensibilizzazione dedicato all’oncoematologia pediatrica darà voce a medici, esperti e testimonianze, invitando la comunità a riflettere insieme. Anche perché la vera anima dell’iniziativa, tuttavia, risiede nella volontà di sostenere chi affronta sfide difficili: quest’anno l’obiettivo principale è aiutare il piccolo Samuele, che nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a un’operazione importante.

Presenti anche le associazioni “InSiamo”, “Oceano Blu” e la realtà italiana “Hope4You” che raccoglieranno fondi per le proprie iniziative solidali.

Infine, dalle 21:00, l’atmosfera si riscalderà con il concerto gratuito di Edoardo Bennato, che con le sue note attraversa più generazioni. Il noto cantante, che sta girando l'Italia con il suo tour "SONO SOLO CANZONETTE 2025", porterà sul palco i temi da sempre a lui cari e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo; il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed esasperata fino al paradosso, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie.

Ecco il programma completo

Ore 16:00 Apertura gonfiabili e Dj set Andrea Lombardo

Ore 16:30-17:30 Saggio Mya Gym e Istituto Musicale

Ore 17:00-18:00 Convegno su oncologia pediatrica

Ore 19:00-19:30 Concerto San Marino Concert Band

Ore 19:00 Presentazione libro di Francesco Pio Tarantino

Ore 21:00 Concerto Edoardo Bennato











