Musica in corsia per la Giornata Mondiale contro il Cancro Attivamente dona pianoforte al reparto

Giornata contro il Cancro che quest’anno è caratterizzata da un messaggio che coinvolge tutti, e che verrà ricordata per le note di un pianoforte in corsia. Nel 2019, a San Marino 81 persone sono morte di cancro, (il dato è lo stesso del 2018), in particolar modo per tumori al Pancreas e ai Polmoni.

Diverse le attività di screening che vengono svolte dall’ISS, mentre da un punto di vista clinico gli accessi oncologici sono stati 1550, 242 day hospital 2268 trattamenti chemioterapici. Il compart chirurgico ha visto l'esecuzione di 265 interventi un terzo dei quali per il tumore della pelle, seguiti da tumori alla mammella e da quelli alla prostata. 21 i melanomi, in pazienti tra i 40 ed i 70 anni. Oltre 170 gli altri tumori cutanei.

Sul fronte della spesa farmaceutica, il 2019 ha visto un impegno da parte dell’ISS di quasi 2,4 milioni di euro, stabile rispetto all’anno precedente.

Per testimoniare l’importanza della lotta al cancro e l’impegno di istituzioni, professionisti e volontari, i Capitani Reggenti accompagnati dal Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta si sono recati in Oncologia. Nell'atrio una breve cerimonia di consegna di alcune donazioni all’Ospedale. Un pianoforte dall’associazione Attiva-Mente, nell’ambito del progetto “Resilienti assieme” che tramite volontari verrà utilizzato per alcune ore alla settimana. Musica in corsia, con l'esibizione di due musiciste dell’Istituto Musicale Sammarinese. Il Lions Club di San Marino ha donato invece una serie di arredi per rendere l’area di ingresso del reparto più ospitale e accogliente per gli assistiti e i familiari.

Nel video l'intervista ad Elena Mularoni, responsabile oncologia Iss



