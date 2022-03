"My Body - My Choice - La lotta delle donne a San Marino" domani al Cinema Concordia

In occasione della Festa della donna, Unione Donne Sammarinesi ha organizzato la proiezione di un documentario sul referendum 2021 che riguardava l'Interruzione volontaria di gravidanza. Intanto l'associazione continua gli incontri con le forze politiche sul tema.

“My body My Choice – La lotta delle donne a San Marino” è il lavoro della giovane regista italiana Cecilia Fasciani. Si tratta di un documentario della durata di 27 minuti che racconta delle donne sammarinesi e del cammino che ha portato allo storico giorno, 26 settembre 2021, quando il referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza ha ottenuto il 77,3% dei consensi.

Proiezione programmata al Cinema Concordia di Borgo Maggiore per le 21 per l'8 marzo, come un omaggio al genere femminile, da parte di Unione Donne Sammarinesi e gli Istituti Culturali. "La Fasciani ci ha seguito durante tutta la campagna referendaria - spiega Karen Pruccoli di Uds - e ha raccolto interviste, testimonianze e momenti emozionanti dei 15 giorni prima del voto".

Uds intanto prosegue gli incontri con i partiti per presentare loro un documento contenente diversi suggerimenti per la stesura di una buona legge sull'Ivg. Sul tema è intervenuta anche Elego, affermando “E' il momento che i partiti di maggioranza si prendano la loro responsabilità e San Marino diventi effettivamente lo Stato della Libertà e dei diritti civili”. "Abbiamo incontrato quasi tutti i gruppi politici - conclude la Pruccoli - e si sono dimostrati molto collaborativi. Anche loro sono d'accordo sul fatto che bisogna preparare una legge efficace, moderna e che non ponga paletti come la 194 italiana".

Nel video l'intervista a Karen Pruccoli di Unione Donne Sammarinesi