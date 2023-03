Myanmar, "San Marino sostenga alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite il governo eletto prima del colpo di Stato"

A San Marino Khaing Zar Aung, sindacalista birmana perseguitata dal regime militare. Su iniziativa di Gianni Rosas (OIL), sarà ospite dei tre sindacati sammarinesi. Ospite della CGIL a Rimini per il Congresso nazionale nel pomeriggio al Centro Sociale di Dogana per un dibattito sul ruolo del Sindacato birmano contro la dittatura instaurata a seguito del colpo di stato militare del 2021 che ha rovesciato il governo democraticamente eletto, e per un paese federale e democratico. Intervenuti al dibattito, oltre alla sindacalista birmana e ai segretari delle tre organizzazioni sindacali sammarinesi - Enzo Merlini (CSdL), Gianluca Montanari (CDLS), Francesca Busignani (USL) - anche Cecilia Brighi, Segretaria Generale dell'organizzazione Italia-Birmania.insieme, e Gianni Rosas, Direttore dell'Ufficio OIL per l’Italia e San Marino.

“Dopo il colpo di Stato in Birmania tutti i nostri progressi sono stati cancellati, siamo tornati alle condizioni di lavoro del 2000”, ha affermato la sindacalista. Vent’anni fa non c’erano sindacati e la Birmania era una dittatura militare, ancora lontana dalle elezioni del 2010 che avrebbero, almeno per un po’, dato inizio a un percorso verso la democrazia e un governo civile. “Mi alzavo alle 6.15 per essere in fabbrica alle 7.30”, racconta di sé Khaing Zar Aung. “Lavoravo senza sosta fino alle 10 di sera, 7 giorni su 7. Avevamo un giorno al mese di pausa, forse, dopo aver ricevuto la paga”, che, aggiunge, ammontava a “circa 10 dollari al mese”. Cuciva gli abiti per i grandi marchi internazionali di abbigliamento e dopo aver finito le superiori si è iscritta all’università, dove ha studiato economia, ma non ha mai smesso di lavorare. Originaria di Kyauktan, una cittadina poco più a sud di Yangon, risiede in Germania dove si era trasferita per frequentare un master in Politiche del lavoro e globalizzazione. Su di lei pende un mandato di cattura della giunta militare.

Nel video l'intervista a Cecilia Brighi, Segretaria Generale dell'organizzazione Italia-Birmania.insieme