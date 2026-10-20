L'INTERVISTA Myrta Confidential, Merlino racconta la nuova sfida su San Marino RTV: "Libertà assoluta" Il programma ha debuttato con le interviste a Fedele Confalonieri e Giuseppe Conte. Al Resto del Carlino la giornalista parla del nuovo progetto televisivo (sul canale 550) e ripercorre l'esperienza a Mediaset.

Myrta Confidential, Merlino racconta la nuova sfida su San Marino RTV: "Libertà assoluta".

Libertà editoriale, grandi interviste e un ritorno ai temi della politica e dell'attualità. È la nuova sfida televisiva di Myrta Merlino, protagonista su San Marino RTV con Myrta Confidential, in onda sul canale 550 ogni venerdì alle 21. Il programma ha debuttato il 16 ottobre con due ospiti di primo piano: Fedele Confalonieri, presidente di MFE-MediaForEurope, e Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle.

Della nuova avventura la giornalista parla nell'intervista concessa a Viviana Ponchia per la rubrica Il Caffè del Resto del Carlino. Merlino racconta il progetto nato sotto la direzione di Roberto Sergio, che le ha lasciato ampia autonomia. Sul rapporto tra risorse e libertà di scelta, la conduttrice riferisce una frase del direttore generale: "i soldi sono pochi, la libertà assoluta". Il format propone incontri con personalità della politica, dell'economia e della società, lasciando spazio alle storie oltre che alle notizie.

Nell'intervista al quotidiano, Merlino difende la scelta di puntare sull'approfondimento e osserva: "La televisione generalista si autolimita pensando che il pubblico sia peggio di quello che è". Ricorda anche il consiglio di Alan Friedman di evitare trucchi, trappole e imboscate nelle interviste: un metodo che indica come riferimento per il proprio lavoro. E cita i professionisti presenti nel palinsesto dell'Emittente sammarinese, tra cui Paolo Mieli, Dario Fabbri e Simona Ventura.

Il ritorno all'approfondimento passa anche dal bilancio dell'esperienza a Pomeriggio 5. Alla domanda su cosa le resti di quella parentesi, Merlino risponde: "La certezza di cosa non voglio fare. Mi sono fatta piacere molte cose. Ma quando mi hanno detto che non potevo parlare delle elezioni americane perché c'era il divorzio di Totti è diventato tutto troppo complicato". E racconta così l'inizio dell'avventura a Mediaset: "Non ho accettato di buon grado. Volevo la prima serata, politica e attualità. L'editore mi ha chiesto di fare questo sacrificio e il buonsenso mi ha consigliato di accettare. Ma non era il mio mondo".

Non nasconde le difficoltà di quel periodo: "Non potevo identificarmi con quel programma ed è stata una frustrazione quotidiana". E precisa che la decisione di sostituire Barbara D'Urso non fu sua: "L'idea di mandare via Barbara D'Urso è partita dai vertici, non da me e non dal basso". Merlino rivendica però alcune battaglie affrontate in trasmissione, tra cui quella contro le truffe agli anziani.

La pausa dopo l'addio a Mediaset è stata anche un'occasione per ritrovare tempo e scrivere il libro dedicato alla madre, La bambina del miracolo. Storia della mia mamma geniale (Ed. Nave di Teseo), che presenta oggi a Bologna. "Ho sfiorato l'horror vacui ma la sosta forzata mi ha portata a riflettere su chi sono", racconta. È da questa riflessione che prende forma anche la nuova stagione professionale, con Myrta Confidential e il ritorno alle interviste, alla politica e all'attualità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: