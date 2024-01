DOMAGNANO Nagorno-Karabakh: le testimonianze nella serata "Armenia e Artsakh"

Alla Sala Montelupo di Domagnano l'incontro "Armenia e Artsakh", proposto dal Coordinamento delle Aggregazioni Laicali di San Marino. "Dopo aver vissuto tremila anni in questa terra - spiega Teresa Mykhtaryan dell'associazione Il Germoglio -, gli armeni sono stati cacciati via da Turchia e Azerbaigian". Lo scopo della serata è accendere i riflettori sulla situazione in Nagorno-Karabakh, terra che 120mila armeni sono stati costretti a lasciare. Una serata di ascolto e testimonianza con il giornalista Renato Farina, esperto della materia, e Teresa Mykhtaryan, responsabile armena dell'associazione Il germoglio. "Ci sono centinaia di monasteri e chiese che rischiano di essere distrutti dai turchi", aggiunge Mykhtaryan. Da San Marino, da sempre attenta alle difficoltà degli altri popoli, partono progetti per aiutare gli armeni del Nagorno-Karabakh: a portarli avanti proprio l'associazione “Il germoglio”. "Cercheremo di aiutare famiglia per famiglia - conclude Mykhtaryan - per farli sentire meno soli. Vorrei che la gente giusta e i cristiani del mondo aiutassero gli armeni a tornare nella loro terra".

Nel servizio l'intervista a Teresa Mykhtaryan (associazione Il Germoglio)



