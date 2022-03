Napoleone e San Marino: inaugurata la mostra al Museo Pinacoteca San Francesco L'esposizione, che ripercorre il passaggio napoleonico in Italia e le importanti relazioni intrattenute da Bonaparte con il Titano, durerà fino al 4 settembre

Non si celebra solo la figura di Napoleone ma il valore della antica libertà propria di San Marino nella mostra inaugurata oggi al Museo Pinacoteca San Francesco. Il percorso di ricerca che ha portato a creare l'esposizione “Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche (1797-1805) – I rapporti tra San Marino, Bonaparte e le Repubbliche sorelle” è nato durante il lockdown di due anni fa, dall'impegno degli Istituti culturali, ed in particolare, dell'Archivio di Stato.

San Marino ha infatti aderito al Comitato per il Bicentenario Napoleonico Italiano (1821-2021), presieduto dal Prof. Luigi Mascilli Migliorini e questo progetto ne è uno sviluppo. La mostra ripercorre il passaggio napoleonico in Italia e le relazioni intrattenute dal Generale con il Titano, che, dopo un difficile approccio iniziale, portarono ad un importante riconoscimento della sua autonomia. La mostra, curata dall’Archivio di Stato, riunisce una selezione di documenti, opere d’arte, materiale librario, armi antiche, valori filatelici e numismatici riflettenti l’enorme importanza che gli avvenimenti storici dell’età napoleonica ebbero per la Repubblica.

Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi, Segretario alla Cultura e Paolo Rondelli, Direttore Istituti culturali.

