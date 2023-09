Napolitano: CdS "Europeista convinto", Psd "Importante il suo discorso a San Marino"

Addio a Napolitano, primo presidente a essere eletto due volte. 'È stato sempre fedele interprete della Costituzione', l'omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo. Il Papa ne ha sottolineato la continua ricerca del 'bene comune'. Palazzo Chigi ha disposto i funerali di Stato. La camera ardente sarà allestita in Senato.



Il Congresso di Stato di San Marino si unisce all’unanime cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. "Un uomo la cui storia politica è indissolubilmente legata a quella del Paese che per ben due volte lo ha eletto a Presidente ma che ha sempre avuto una positiva attenzione verso la Repubblica di San Marino - scrive il Governo -, omaggiata, il 13 giugno del 2014, con la sua visita ufficiale, un momento solenne durante il quale gli venne conferito il Collare di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Uomo colto, politico avveduto, attento alle dinamiche internazionali e contemporaneamente impegnato in sfide sociali e culturali interne alla Nazione che ha guidato per 9 anni, leader di indiscusso profilo, europeista convinto della bontà del progetto comunitario tanto da invitare anche San Marino a sostenere e considerare con serietà un accordo. Giorgio Napolitano è stato assoluto protagonista della storia della Repubblica Italiana. Alle istituzioni italiane e alla famiglia sinceri sentimenti di cordoglio".

ll PSD ricorda la sua visita a San Marino, "sancì definitivamente la fine del periodo di rapporti burrascosi con l’Italia". "Considerando la vicinanza attuale alla fine del negoziato sull’Accordo di Associazione all’Unione Europea - prosegue in una nota - rivestono particolare importanza le parole del Presidente Napolitano durante il discorso ufficiale a Palazzo Pubblico: 'Si tratta di un percorso non breve né esente da difficoltà, ma di certo utile e fecondo, lungo il quale la Repubblica di San Marino sa di poter contare sul pieno e attivo sostegno dell’Italia, che si appresta a esercitare la Presidenza di turno dell’Unione Europea".



Il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini lo ricorda: "Protagonista della storia nazionale, il Capo dello Stato che ci fece sentire vicino l'intero Paese dopo il terribile sisma del 2012". "Giorgio Napolitano è stato un esempio di grande coerenza e impegno politico per un Paese sempre più giusto - scrive Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa E.R. -, riformista vero, un comunista moderno e uomo del dialogo".



«L’Italia perde uno straordinario uomo di Stato e di cultura, che con esperienza e imparzialità ha guidato il Paese in una delle fasi storiche più complesse». Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sulla morte di Napolitano. «Protagonista della storia della nostra Repubblica, tra i più autorevoli esponenti della sinistra italiana».