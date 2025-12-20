Nasce a Rimini un'officina dei talenti: presentata IEG Academy Ponte tra scuola, università e mondo del lavoro. Peraboni, AD IEG: “Una forma di restituzione al territorio di quello che abbiamo ricevuto"

Investire nelle competenze è una necessità per affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più in rapida evoluzione: è con questo spirito che nasce IEG Academy - L'officina dei talenti di Italian Exhibition Group, che mette a sistema i progetti formativi degli ultimi cinque anni, rendendo quelle competenze disponibili per tutti: imprese, politica, sistema industriale, società, cultura, innovazione. “E' oggi un'iniziativa che si rivolge anche a persone che molto probabilmente non verranno mai a lavorare all'interno del nostro gruppo”, chiarisce Corrado Peraboni, AD IEG. “Una forma di restituzione al territorio di quello che in questi anni e decenni di storia della nostra società abbiamo ricevuto". "Abbiamo bisogno di un territorio competente – aggiunge - che sappia darci tanti talenti che noi potremo valorizzare”. “È un progetto che prima di tutto vuole dare una maggiore consapevolezza ai collaboratori di IEG di tutti i percorsi formativi che ci sono all'interno dell'azienda, ma anche una consapevolezza all'esterno per tutti coloro che potrebbero venire a lavorare nella nostra azienda e poi crescere attraverso questa attività”– gli fa eco Silvia Fabbri, Organization Director IEG. Presenti alla conferenza-evento istituzioni, mondo scolastico, universitario e imprenditori, protagonisti del territorio riminese che pongono la valorizzazione del capitale umano al centro della loro crescita. Del resto, come emerge dal World Economic Forum, la mancanza di competenze è percepita dal 63% dei datori di lavoro come la prima barriera alla trasformazione aziendale. Sul palco le storie di chi, grazie a IEG, ha cambiato strada e recuperato entusiasmo e dignità lavorativa. Corsi e master orientano anche a mestieri poco conosciuti ma ricercati, in una città che da tempo non vive più solo di turismo. “Investire nella formazione – rimarca la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini- significa investire nella libertà delle persone”. “Sono spazi – conclude - che non solo danno la possibilità di crescere all'interno di un'impresa, di un'azienda e di un percorso formativo, ma sono percorsi che attraggono talenti nel nostro territorio”.

