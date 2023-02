Nasce a San Marino l’Osservatorio epidemiologico nazionale

Rafforzare previsione e monitoraggio, migliorare la diagnosi precoce, mettere a punto risposte efficaci. Questi, in sintesi, gli obiettivi dell'Osservatorio Epidemiologico Nazionale. Un passo importante verso la prevenzione: la stessa OMS - sottolinea ISS - definisce l'analisi dei dati la principale leva di sviluppo delle politiche sanitarie del prossimo futuro. Il gruppo di lavoro, che opererà in piena collaborazione e a supporto delle attività di pianificazione e programmazione già svolte dall’Authority Sanitaria, raccoglierà dati per identificare tempestivamente possibili emergenze infettive, valutarne il rischio, predisporre piani aggiornati di preparazione e risposta intersettoriale. Non solo: identificherà tendenze e problemi di salute pubblica, parteciperà alle attività di aggiornamento del piano vaccinale nazionale e collaborerà con analoghe strutture già presenti a livello internazionale. Si dà quindi seguito a quanto contenuto nella relazione del Direttore Generale, approvata dalla Commissione Sanità.

“Anche a San Marino – afferma Francesco Bevere - c’è una necessità diffusa di riformare la cultura con la quale abbiamo sempre affrontato i temi della salute, passando da un’impostazione basata soltanto sulla risposta alle malattie a una prospettiva che guarda alla prevenzione durante tutto l’arco della vita, nonché al valore delle comunità. Approccio reso ancora più attuale dalla crisi pandemica e dal progressivo invecchiamento della popolazione”.