Nasce Aurora Lab, la prima società spin-off dell'Università di San Marino

L'obiettivo è tradurre i risultati della ricerca scientifica e laboratoriale, nel campo della psicologia, in aiuto concreto per le persone con difficoltà di apprendimento e in situazioni di svantaggio. Nasce così Aurora Lab, innovazione per il benessere: società di capitali spin-off universitaria formata dall'Università di San Marino, dall'azienda sammarinese Apprendiamo srl e da Silvia Stefanelli, ricercatrice in Psicologia clinica al Dipartimento Scienze Umane e proponente dell'iniziativa. Al Rettorato la firma dello statuto e dell’atto costitutivo. È la prima società di questo tipo sul Titano e impiegherà i risultati della ricerca in chiave imprenditoriale per offrire nuovi strumenti, anche tecnologici, servizi innovativi rivolti sia alle singole famiglie che a una possibile collaborazione con scuole, università e istituzioni.

"Desidereremmo offrire - spiega la Stefanelli - servizi quali percorsi di apprendimento personalizzato, valutazioni cliniche, percorsi di identificazione precoce ma soprattutto di intervento precoce per le difficoltà di apprendimento e i disturbi del neurosviluppo, per persone che hanno difficoltà di apprendimento, ma anche altre condizioni di fragilità o svantaggio. La tecnologia farà parte di questo percorso, quindi vorremmo fornire prodotti, e sperimentare prodotti, ad alto contenuto tecnologico, con l'idea che la tecnologia sia uno strumento per costruire conoscenza".

Prende vita grazie al decreto delegato 195 del 2020 che prevede la possibilità per Unirsm di aprire start up o società spin-off.

"Se n'è preso atto - spiega il rettore Corrado Petrocelli -, c'è stata questa legge ed è giusto secondo me che questa sia la prima iniziativa. Perché ha alle spalle studiosi, studi di tanti anni, attività sul campo, funziona, è stata valutata molto bene dalla Commissione europea che ci ha giudicato. Funziona bene nei confronti dei nostri studenti, adesso funzionerà per il benessere sociale, a testimonianza che l'Università è sempre presente quando si tratta di operare per il benessere della Repubblica di San Marino".

Nel video le intervista a Silvia Stefanelli (ricercatrice in Psicologia clinica presso Unirsm) e Corrado Petrocelli (rettore Unirsm)








