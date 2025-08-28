VIOLENZA SU MINORI

Nasce Gruppo Genitori Sammarinesi, manifesterà sul Pianello

Il 4 settembre alle 17, manifestazione pacifica in segno di protesta

Nuove reazioni e indignazione al caso del 27enne sammarinese condannato in via definitiva per violenza su quattro minori. Nasce il Gruppo Genitori Sammarinesi. Reputa fumose le risposte di istituzioni e società coinvolte, chiede di fare luce sul caso: “Un soggetto con una condanna per violenza aggravata su minori non deve mai più avvicinarsi ai nostri bambini – scrivono - a maggior ragione nelle scuole, nelle parrocchie e durante le attività sportive”. E, in segno di protesta, indicono una manifestazione pacifica sul Pianello il 4 settembre alle 17.

