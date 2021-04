Nasce il Circolo Culturale per la Cooperazione Riviera di Rimini – San Marino

Il tentativo di riallacciare i fili di un dialogo tra realtà limitrofe in certi momenti interrotto da posizioni precostituite oppure per mancanza di visione d'insieme. Parte da qui l'idea di costituire un Circolo Culturale per la Cooperazione tra la Riviera di Rimini e San Marino: iniziare, dunque, dalle relazioni storiche tra territori confinanti, con radici culturali affini, per poi risolversi in collaborazione attiva. Filosofia del fare squadra a cui Vittorio Brigliadori, sin da quando indossava la fascia di Capitano di Castello di Serravalle, ha sempre creduto promuovendo sinergie in campo economico, turistico e sociale, al di là di ogni valenza politica. Presto i primi incontri pubblici.









Tra i promotori del Circolo, Lucio Paesani, Presidente Regionale di MIO (Movimento Imprese Ospitalità) Emilia Romagna e di Assointrattenimento, candidato sindaco alle elezioni amministrative riminesi: lo ritiene un passo verso la creazione di una fattiva e concreta linea di continuità tra Rimini e San Marino. Cooperazione che si vorrebbe rivolta verso la creazione dello Stadio del Calcio sulla Consolare, da utilizzare in coabitazione; nella candidatura di San Marino e la Romagna ai Giochi Olimpici; nel rilancio dell'aeroporto Fellini. Non ultimo, il tema della vaccinazione per i frontalieri, con l'invito ad “accelerare il processo Sputnik e a cavalcarlo”. Senza mezzi termini, chiede quindi le dimissioni dell'assessore Donini per le dichiarazioni fatte a proposito del mancato riconoscimento da parte della Regione dei vaccinati con il siero russo.

“La battaglia sui vaccini è una battaglia di civiltà” - aggiunge Domenica Spinelli, Sindaco di Coriano, spingendo su una questione che insieme a San Leo l'ha vista in prima linea nell'ultimo periodo. Sul Circolo culturale, poi, il plauso ad una proposta “che consente a tutti di dare il proprio contributo”, puntando a valorizzare, in rete con il Titano, l'intera provincia, entroterra compreso.

Questione vaccini che ritorna anche nelle considerazioni del Vice Presidente Comites San Marino, Alessandro Amadei il quale fa notare come “i frontalieri di Ventimiglia siano già stati tutti vaccinati”. Quindi una carrellata sui dossier bilaterali, a partire dal caso targhe, “tuttora irrisolto” - ricorda. Confermata, infine, la piena disponibilità del Comites a mettere in campo progetti ed iniziative comuni con il neonato Circolo.

Nel video le interviste a Vittorio Brigliadori, Presidente Circolo Culturale per la Cooperazione Riviera di Rimini – San Marino e Lucio Paesani, Presidente Regionale di MIO Emilia Romagna e di Assointrattenimento