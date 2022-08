TITOLI BNS Nasce il Comitato correntisti sammarinesi

Nasce il Comitato correntisti sammarinesi.

Tra i temi più dibattuti di agosto quello delle obbligazioni Bns convertite in titoli di debito pubblico. Sul Titano si è costituito il Comitato correntisti sammarinesi, presieduto da Thomas Biagi, che raccoglie proprio i risparmiatori ex Cis. In una nota rimarcano il loro scetticismo rispetto alle “giustificazioni” del Governo, che non convincono “né nel metodo – non essendo in alcun modo state coinvolte le “vittime” che a parole si dice di voler tutelare – né nel merito – considerato che spostare di ben 10 anni il rientro delle disponibilità ad un tasso dell’1% - specificano - quando l’inflazione galoppa verso le due cifre garantisce senza dubbio il bilancio dello Stato ma non certo i risparmiatori incolpevoli”.

L'obiettivo del Comitato è quello di unire le forze per coordinare le iniziative di natura legale e di confronto con le istituzioni governative e di controllo che possano consentire di far fronte alle criticità emerse a seguito degli ultimi provvedimenti normativi che – concludono - sono stati un fulmine a ciel sereno per le aspettative dei depositanti”.

