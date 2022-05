Nasce il Cot, nuovo servizio per accedere ai Centri Salute: tra gli obiettivi il taglio delle attese

Presentato il nuovo strumento per superare il problema delle lunghe attese telefoniche per raggiungere i Centri per la Salute. Si chiama COT – Centrale Operativa Territoriale – ed è il nuovo servizio che i cittadini dovranno contattare per accedere ai Centri. Da martedì 10 maggio sarà operativo il numero 0549 981 981, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Risponderà un team di operatori sanitari che, dopo un colloquio con il paziente, trasferirà la chiamata a chi di competenza in base al caso specifico. Negli altri orari sarà possibile contattare la guardia medica.

Il servizio gestirà tutte le richieste di assistenza per i Centri Salute e gli ambulatori della medicina di base. Si punta ad attese di massimo 10 minuti e ogni utente saprà quante chiamate ci sono prima della sua. Il Cot avrà sede all'interno dell'Ospedale, vicino agli uffici del Cup, ed è il risultato di un lavoro di squadra interno all'Iss. Per i pazienti pediatrici, le famiglie continueranno ad interfacciarsi con la Pediatria.

Nel servizio, le interviste a Roberto Ciavatta (segretario di Stato Sanità), Francesco Bevere (direttore generale Iss) e Agostino Ceccarini (direttore Cure primarie Iss)