FONTE DELL'OVO Nasce "il Giardino delle Radici": un albero per ogni scuola Iniziativa promossa dalla Reggenza, con il coinvolgimento delle Segreterie all'Istruzione e al Territorio e l'Aaslp

Un albero per ciascuna delle scuole sammarinesi visitate dalla Reggenza in occasione delle festività natalizie quando il progetto ha preso avvio. E' “Il Giardino delle Radici”. In mattinata la cerimonia di inaugurazione dell'area verde tutelata che si trova a Fonte dell'Ovo, in prossimità di Casa Fabrica. I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno scoperto una targa, affissa su una pietra, a ricordo dell'evento, alla presenza di tutti coloro che hanno contribuito all'iniziativa: i dirigenti scolastici, gli insegnati, gli alunni, rappresentati per l'occasione dalla scuola dell'infanzia di Murata, la dirigenza dell'Azienda per i Lavori Pubblici, A far gli onori di casa il Capitano di Castello di Città Alberto Simoncini.

Per la Segreteria all'Istruzione il saluto del Direttore di Dipartimento Emanuele D'Amelio che ha sottolineato come questo progetto nasca dall’unione preziosa tra le istituzioni e la scuola, alleata naturale nel seminare un senso di appartenenza nei più piccoli. Il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ha ricordato che la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un percorso che si costruisce insieme, giorno dopo giorno. A conclusione dell'inaugurazione i bimbi e le bimbe della scuola dell'infanzia hanno posizionato, in prossimità di uno degli alberi del “Giardino delle Radici”, alcuni supporti che riportano “parole del cuore” frutto dei laboratori didattici . “Un ringraziamento speciale alle Loro Eccellenze – ha dichiarato il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci – che hanno voluto caratterizzare il loro mandato con un forte messaggio legato alla sostenibilità, alla biodiversità, al territorio e all'ambiente”.

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