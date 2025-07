Nasce il Gruppo di amicizia interparlamentare San Marino Ucraina

San Marino apre un canale di diplomazia e cooperazione con l'Ucraina e lo fa costituendo il Gruppo di amicizia interparlamentare. Oggi a Palazzo Begni il primo incontro tra una delegazione della Commissione Esteri, presieduta da Michele Muratori, e l'onorevole ucraino Andrii Petrovych, presidente del neonato gruppo parlamentare per le relazioni con il Titano.

"La comunità ucraina, dopo quella italiana - ha commentato Michele Muratori, Presidente Commissione Esteri - è la comunità più numerosa sul territorio samarinese. Ricordiamo che dallo scoppio della guerra San Marino ha ospitato oltre 350 ucraini scappati dalla guerra, circa l'1% della nostra popolazione".

Difesa di diritti umani e del diritto internazionale al centro dell'impegno dei due parlamenti.

"San Marino saprà valutare attentamente quello che ci è stato illustrato e come intervenire - ha continuato Muratori -. San Marino è sempre stata particolarmente vicino ai popoli che sono in guerra e sicuramente lo farà anche nel prossimo futuro".

San Marino ha supportato l'istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina, ricordato Moratori, salutando favorevolmente la firma dell'accordo tra il presidente Zelensky e il segretario del Consiglio d'Europa, Lambresti, il 25 giugno.

"Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato Andrii Petrovic, presidente del neonato gruppo parlamentare per le relazioni con il Titano -. La creazione di questo gruppo ha una rilevante importanza perché c'è una comunità molto grande di ucraini in Repubblica. San Marino, nonostante le sue dimensioni ridotte, è stata molto accogliente. L'Ucraina vuole avvicinarsi all'Europa e la connessione con San Marino è molto importante. È un momento molto difficile per noi perché stiamo lottando contro un aggressore molto grande che ha invaso il paese. Proprio stanotte l'Ucraina ha subito un forte attacco russo. Sono arrivati 500 tra droni e missili balistici, distrutte molte abitazioni e tanti morti tra i civili".

Ha commentato anche l'annuncio USA di qualche giorno fa dell'interruzione di forniture di armi che ha gelato Kiev.

"Gli Stati Uniti d'America continuano ad essere nostri grandi sostenitori e amici e faccio fatica a commentare i loro passi e mi auguro che nel futuro questo problema venga risolto" ha concluso Andrii Petrovych.