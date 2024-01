Nasce il nuovo gelato dedicato a San Marino: al Sipeg la presentazione Olio essenziale di lavanda, biscotti e limone tre degli ingredienti di un prodotto che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato

Gusto dolce e delicato, in un mix di ingredienti del territorio che non ti aspetti: nasce così il gelato che celebra la tradizione e l'identità sammarinese, presentato al pubblico del Sigep di Rimini. Tutto è partito dalla collaborazione tra Consorzio Terra di San Marino e Leagel, impresa che produce ingredienti per gelateria con sede sul Titano.

"E' un gelato molto semplice: abbiamo utilizzato l'olio essenziale di lavanda prodotto dal Consorzio - spiega il maestro gelatiere Pierpaolo Giovanetti - a cui abbiamo aggiunto i biscotti di un'impresa sammarinese legata allo stesso Consorzio e una variegatura al limone per esaltare il gusto". Si tratta, spiega, di uno dei gelati più richiesti nello stand dell'azienda.

"Una sinergia che, spero, porterà per la nostra Repubblica e per il nostro settore un'immagine positiva e d'eccellenza", afferma Aida Selva, presidente del Consorzio Terra di San Marino. Con l'impresa, spiega, la collaborazione è attiva già da tempo e "mi sembra che questo nuovo gusto abbia successo". "Quali sono - conclude - i principali ambasciatori del territorio? I nostri prodotti".

Nel servizio le interviste a Pierpaolo Giovanetti (maestro gelatiere) e Aida Maria Adele Selva (presidente Consorzio Terra di San Marino)

