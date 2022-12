BORGO MAGGIORE Nasce il parco inclusivo "Don Bosco", nuovi spazi per i bambini

Nuovi spazi per i bambini nel Parco Don Bosco. Inaugurazione a Borgo Maggiore. Un luogo di aggregazione per i bambini di San Marino e del Castello di Borgo, un parco che mancava e così voluto da tempo dalla Giunta. Il valore dello stare insieme, nelle attività a tutto tondo, dal gioco alla didattica fino all'orto – per uno spazio che nasce proprio vicino alle scuole elementari e dell'infanzia Collaborazione fattiva tra Giunta di Borgo, Segreteria al Territorio, Azienda Lavori Pubblici, con i rappresentanti presenti al taglio del nastro. Nasce il "Parco giochi inclusivo e area educativo didattica - Don Bosco”, veri protagonisti sono i bambini.

Nel video, l'intervista al Capitano di castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini

