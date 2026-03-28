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Nasce il percorso dei Cinque Santi: da Rimini a La Verna, passando per San Marino

Il percorso è dedicato a cinque figure simbolo del territorio: Sant’Amato Ronconi, San Marino, San Leo, Sant’Alberico e San Francesco.

28 mar 2026
In fotogallery l'itinerario completo
In fotogallery l'itinerario completo

Prende il via il “Percorso dei Cinque Santi”, un nuovo itinerario escursionistico e culturale che attraversa le valli del Marecchia e del Conca, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso una rete di cammini tra natura, storia e spiritualità.

Il progetto, promosso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli Marecchia e Conca insieme alle Unioni dei Comuni e ad altri enti pubblici, si inserisce nel crescente fenomeno del turismo lento. La prima tappa collega Rimini a Coriano, aprendo un percorso dedicato a cinque figure simbolo del territorio: Sant’Amato Ronconi, San Marino, San Leo, Sant’Alberico e San Francesco.

Il tracciato complessivo si sviluppa per circa 166 chilometri, suddivisi in otto tappe, e attraversa borghi, colline e aree di grande valore naturalistico. Tra le principali connessioni, il cammino si integra con itinerari europei e nazionali come la Via Romea Germanica, la Via Francigena, l’Alta Via dei Parchi e il Sentiero Italia. Il percorso tocca luoghi di grande rilievo storico e culturale: dal centro storico di Rimini fino alla Repubblica di San Marino, passando per la rupe di San Leo e arrivando fino al Santuario della Verna, nel cuore dell’Appennino. “Non è solo un itinerario, ma un modo diverso di vivere il territorio, più sostenibile e consapevole”, sottolinea l’Assessore all’Ambiente di Coriano, Anna Pazzaglia




L'itinerario completo
L'itinerario completo.
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