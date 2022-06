Nasce il “Tour Mauro Maiani”, per la promozione dei Piccoli Stati d'Europa

Un’esposizione per promuovere il turismo dei Piccoli Stati d’Europa. In questo consiste il progetto Small States of Europe Trail, nato da un'idea del compianto Ambasciatore di San Marino Mauro Maiani, a cui l'organizzazione ha voluto dedicare il progetto.

La prima tappa nel Principato di Monaco, in cui San Marino è presente alla 15esima Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa con i Consiglieri Carlotta Andruccioli e Michele Muratori e il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, che ieri ha inaugurato l'iniziativa. Un'occasione di confronto per i rappresentanti di Andorra, Monaco, Malta, Islanda, San Marino, Montenegro, Cipro, Liechtenstein e Lussemburgo su temi di grande interesse e di attualità, dalla sostenibilità nell’era post-covid, all’elasticità dei Piccoli Stati nel modificare l’attrattività, dall’utilizzo delle app e della tecnologia alla necessità di promuoversi in sinergia. Il ciclo di incontri proseguirà anche oggi.

“È emozionante – dichiara il Segretario al Turismo - sapere che esisterà uno spazio che unisce i Piccoli Stati e che questo è intitolato a Mauro Maiani, un uomo che ha sempre lavorato con impegno e dedizione per lo sviluppo di iniziative di assoluto prestigio come questa”.

Leggi il comunicato stampa