Nasce Insider.sm, Devincenzi: “Per stare dentro la notizia”

Online da oggi, una nuova testata giornalistica arricchisce il panorama dell'informazione sul Titano. Francesca Devincenzi, insieme a Monica Mori, presenta Insider.sm partendo dalla sua affezione per il territorio, in un ritorno a San Marino, dopo le passate esperienze come giornalista sportiva, proprio nella tv di Stato:

“E' stata un'esperienza bellissima – ricorda la Devincenzi - mi sono innamorata di questo territorio e ho sempre desiderato tornare a fare qualcosa qui. Ci ho lavorato tanto ed è un sogno che si realizza. Credo che sia uno dei giorni più belli della mia esperienza professionale oggi, perché era tanto che volevo tornare qui”. Inaugurazione voluta in una giornata particolare, la vigilia della Festa della donna, per una testata tutta al femminile: “Sì, donne. Perché io credo che le donne abbiano più coraggio nella vita e nel raccontare la verità. Io ho sempre detto: ho un capo, che è la verità; un altro che è la notizia e un altro, che è il lettore. E io credo che le donne abbiano più forza nel raccontare e nel difendere la verità e la notizia. Io non ho padroni, voglio essere libera, voglio che il mio giornale sia libero, nel senso di dar voce a tutti”.

“Sul territorio, per il territorio – dice ancora – racconteremo una realtà, andandovi dentro”. Da qui, Insider: “Insider, dentro la notizia, per starci dentro, perché alla superficie siamo capaci tutti di raccontarla e ci sono tante testate assolutamente rispettabili a San Marino che già lo fanno. Io voglio andare un pochettino dentro, dove magari qualcun altro non riesce ad arrivare, non ha voglia, non ha il coraggio, non ha il tempo, non ha le possibilità”.

Nel video, l'intervista a Francesca Devincenzi, Direttore di Insider.sm