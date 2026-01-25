Nasce l’Associazione San Marino–Israele: costituzione fissata nel Giorno della Memoria

Sarà costituita il 27 gennaio, Giorno della Memoria, l’Associazione San Marino–Israele. La data è stata scelta per il suo forte valore simbolico, legato alla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945. L’Associazione, si legge in una nota firmata dal presidente Andrej Ceccoli, nasce con l’obiettivo di promuovere e rafforzare i rapporti culturali, sociali e politici tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di Israele, attraverso eventi e iniziative di carattere culturale, educativo e scientifico. Particolare attenzione sarà rivolta al dialogo istituzionale, ai diritti civili e alla cooperazione internazionale. L’Associazione aderirà inoltre alla Federazione delle Associazioni Italia–Israele, favorendo il confronto a livello internazionale.







