INFORMAZIONE Nasce la nuova testata online "San Marino 365" Nuovo sito di informazione, spiega la giornalista e direttore responsabile Francesca Devincenzi, nato per dare un ulteriore spazio di comunicazione e confronto sul Titano

“365 sono i giorni dell'anno in cui vogliamo essere con i nostri lettori”. Così si presenta nel primo editoriale della testata Francesca Devincenzi, giornalista e direttore responsabile di San Marino 365. Il sito di informazione sammarinese nasce per fornire un nuovo spazio di comunicazione e confronto che guarderà molto al mondo social.

"Un giornale completamente libero - afferma - al servizio dei lettori per le segnalazioni e per tutto ciò che vogliono raccontare. Daremo molto spazio ai social che secondo me a San Marino sono uno strumento non ancora a pieno utilizzato sul quale noi stiamo investendo tanto".

Attività che parte oggi ma pensa già al futuro aprendo a collaborazioni dirette in territorio: "Cercheremo assolutamente collaboratori sul territorio, io personalmente sarò 4/5 giorni a settimana in Repubblica però chiaramente noi vogliamo dare un'informazione integrale e quindi avremo bisogno di almeno un paio di collaboratori sempre fissi; vogliamo fare inchieste, informazione trasparente".

Fissata per il 25 giugno la presentazione ufficiale alla cittadinanza con un evento a cui parteciperà l'ex magistrato italiano Luca Palamara: "Una prima persona - sottolinea Francesca Devincenzi - che può portare dialogo, scontro intellettuale. A Palamara seguiranno altri eventi con incontri con diversi personaggi di questo calibro".

Nel servizio l'intervista a Francesca Devicenzi (Direttore responsabile San Marino 365)

