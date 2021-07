Nasce la Via Romagna, una pista ciclabile di oltre 450 chilometri che percorre la regione da Ferrara fino alle Marche

Nel servizio le interviste a Filippo Magnani e Andrea Gnassi

Un percorso attraverso 28 comuni romagnoli per 463 chilometri, con il mare da un lato e le colline dall'altro. Il modello è quello delle grandi ciclovie europee, ed è il primo caso in Italia di un'opera così vasta. La partenza sarà da Comacchio, in provincia di Ferrara, attraversando i territori di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, fino al comune di San Giovanni in Marignano, a due passi dalle Marche. Tra i promotori del progetto anche Apt Servizi Emilia Romagna, il cui presidente Davide Cassani ha spiegato come l'obiettivo di questo progetto sia dare vita a un prodotto cicloturistico da promuovere sul mercato. Alla presentazione c'era anche Filippo Magnani, presidente del Consorzio regionale Terrabici, che ha parlato dell'utilità che questa iniziativa potrà avere per il turismo.









A lui fa eco il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, che sottolinea l'unicità di un'esperienza di questo tipo. Il percorso avrà un sua segnaletica personalizzata con oltre 1.500 cartelli e insegne informative posizionati sull’itinerario. L'idea per questo tracciato è costruire un prodotto turistico di forte richiamo per i mercati internazionali legati al bike tourism, che coinvolgerà cicloguide, bike hotel, centri assistenza, noleggio e servizio, ovvero tutto ciò che ruota attorno alla vacanza in sella.