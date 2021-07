Nasce la Via Romagna, una pista ciclabile di oltre 450 chilometri che percorre la regione da Ferrara fino alle Marche

Un percorso attraverso 28 comuni romagnoli per 463 chilometri, con il mare da un lato e le colline dall'altro. Il modello è quello delle grandi ciclovie europee, ed è il primo caso in Italia di un'opera così vasta. La partenza sarà da Comacchio, in provincia di Ferrara, attraversando i territori di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, fino al comune di San Giovanni in Marignano, a due passi dalle Marche. Tra i promotori del progetto anche Apt Servizi Emilia Romagna, il cui presidente Davide Cassani ha spiegato come l'obiettivo di questo progetto sia dare vita a un prodotto cicloturistico da promuovere sul mercato. Alla presentazione c'era anche Filippo Magnani, presidente del Consorzio regionale Terrabici, che ha parlato dell'utilità che questa iniziativa potrà avere per il turismo.

A lui fa eco il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, che sottolinea l'unicità di un'esperienza di questo tipo. Il percorso avrà un sua segnaletica personalizzata con oltre 1.500 cartelli e insegne informative posizionati sull’itinerario. L'idea per questo tracciato è costruire un prodotto turistico di forte richiamo per i mercati internazionali legati al bike tourism, che coinvolgerà cicloguide, bike hotel, centri assistenza, noleggio e servizio, ovvero tutto ciò che ruota attorno alla vacanza in sella.

