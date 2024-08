SOCCORSO Nasce sul Titano la società scientifica sammarinese in Emergenza-Urgenza Obiettivo: favorire la formazione e le conoscenze scientifiche nell’ambito dell’emergenza-urgenza

Si chiama GEUS ed è l'acronimo di “Gruppo Emergenza-Urgenza Sammarinese”. Il Titano si dota di un’organizzazione volontaria, di utilità sociale, libera, indipendente, apartitica ed apolitica con obiettivi ben precisi a servizio della popolazione. Ne fanno parte medici, infermieri, autisti-soccorritori, operatori di centrale 118 ma porte aperte a qualsiasi altra figura professionale che operi nel settore dell’emergenza-urgenza.

“L'obiettivo – spiega il presidente GEUS, Alessandro Valentino, Primario del Pronto Soccorso Iss – è quello di accrescere le conoscenze scientifiche di tutte le figure professionali impegnate nell’ambito dell’emergenza-urgenza migliorando così, con finalità di utilità sociale, il servizio offerto alla popolazione. Il GEUS – aggiunge Valentino, che ricopre anche l’incarico di Direttore della UOC di Pronto Soccorso e Degenza Breve dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino - nasce dalla necessità di fare squadra, nel settore dell’emergenza-urgenza, in modo da elevare le competenze e le conoscenze scientifiche di tutte e tutti le figure professionali che lavorano in questo delicato settore. La nostra attività non riguarderà solo il personale sanitario, ma andremo tra la gente, a spiegare attraverso incontri con la popolazione sammarinese quello che è il nostro lavoro. Approfitto dell’occasione per ringraziare a nome di tutto il Consiglio Direttivo del GEUS lo studio legale Selva, che ha consentito la costituzione di questa società scientifica, seguendoci con dedizione”.

Il Consiglio Direttivo del GEUS è composto da: Eleonora Chiaruzzi, Gian Marco Gatti, Lucia Macherozzi, Chiara Manuzzi, Maria Pia Mosca, Michele Sarti, Clelia Tini, oltre ad Alessandro Valentino.

“Una iniziativa che riflette – sottolinea il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni - lo spirito di collaborazione e dedizione che caratterizza il nostro sistema sanitario”. L'importanza di fare squadra ma anche di andare tra la gente, ancor di più in circostanze critiche.

Nel video l'intervista a Alessandro Valentino, Presidente GEUS e Primario Pronto Soccorso Iss.

