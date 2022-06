Nasce ufficialmente l'Ordine degli Infermieri sammarinese

Dopo l'annuncio del 12 maggio è stato costituito ufficialmente l'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici di San Marino con la pubblicazione ufficiale dello Statuto. Con l'iscrizione all'ordine, aperta a tutti i diplomati o laureati nella qualità di infermiere o di infermiere pediatrico sulla base di titolo di studio abilitante riconosciuto dall’Ordinamento Sammarinese, i professionisti sammarinesi avranno la possibilità di accrescere le proprie competenze e di iscriversi ai corsi specialistici attivi in Italia.



"Un passo avanti per la Repubblica di San Marino che “con colpevole ritardo – commenta il Segretario per la Sanità Roberto Ciavatta– fornisce dignità e prospettiva a questa fondamentale professione". Soddisfazione anche dal Vice-Presidente dell’Associazione Infermieristica Sammarinese Andrea Ugolini, "con questo strumento giuridico - spiega - si potranno riaprire le porte per una formazione continua sia dentro che fuori il nostro territorio, formazione che è sempre più la pietra miliare su cui si basa la nostra professione"”.



Leggi il comunicato stampa