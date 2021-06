Nasce una nuova attività in Piazzale Ex Stazione. Una "sfida" per rilanciare un'area importante per il turismo

Parte da questa sera l'attività del "Museo del Cocktail", nuovo locale nell'area del Piazzale ex Stazione. Una vera e propria scommessa, evidenziano i proprietari, per cercare di rilanciare una zona di San Marino Città che negli ultimi anni sta avendo un calo sia turistico che commerciale. "Al momento sarà un locale prettamente serale - spiega Daniel Francesconi - dove coinvolgere giovani, turisti e residenti per provare a rianimare l'area. Speriamo di poter essere dei promotori in modo tale che altre realtà ci seguano, speriamo che possano riaprire tutte le serrande che oggi vediamo chiuse".









Non sono mancati negli ultimi giorni i timori di alcuni abitanti della zona sul fatto che il locale possa diventare una “discoteca a cielo aperto” ma i proprietari assicurano: "Non ci sarà da preoccuparsi, non è questa la nostra intenzione. Non chiederemo permessi straordinari di orari, rispetteremo le ore standard. Il locale non è stato creato con l'idea di fare feste".

Nel servizio le interviste a Daniel Francesconi e Yuma Terenzi