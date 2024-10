DENATALITÀ Nascite in calo nel 2024, dati Istat sulla natalità Nel 2023 per ogni mille residenti sono nati poco più di sei bambini

Nascite in calo nel 2024, dati Istat sulla natalità.

Record a ribasso per le nascite, si è registrato un calo del 3,4% dal 2022 al 2023. I dati dell'Istat sulla natalità e fecondità della popolazione relativi al 2023 evidenziano che per ogni mille residenti in Italia, l'anno scorso sono nati poco più di sei bambini. Anche nel 2024 prosegue il calo delle nascite, tra gennaio e luglio sono state 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Scende il numero medio di figli per donna, che nel 2023 si attesta a 1,20. L'età media al momento del parto è più alta per le italiane (33 anni) rispetto alle donne straniere (29,7 anni). Nel 2023, al contrario degli ultimi anni, i figli nati fuori dal matrimonio sono lievemente diminuiti.

