"Natale 2025 - Da dove nasce la pace": il Centro Sociale S. Andrea propone tre giornate per riflettere

Il Centro Sociale Sant'Andrea presenta il progetto: "Natale 2025 - Da dove nasce la pace". 17-18 e 19 dicembre, tre giornate per riflettere - al Centro Sociale di Dogana - sull'esempio delle parole di Papa Leone: "La pace chiede oggi la nostra presenza vigile e generativa".

"In questi tre giorni, - dichiara Matteo Tamagnini del Centro Sociale S. Andrea. -17, 18 e 19 dicembre, presso il Centro Sociale di Dogana, abbiamo organizzato tre appuntamenti proprio per portare esempi di pace. Partiamo da un film che racconta una storia di pace, una tregua avvenuta direttamente tra i soldati nel 1914, mercoledì. Giovedì, invece, ci sarà l’incontro che ha aperto il Meeting di quest’anno: “Le Due Madri per la Pace”, una israeliana e una palestinese, un esempio molto bello di riconciliazione. Concludiamo, proprio nell’anno del Giubileo, con un messaggio di speranza e di pace che il Giubileo ha portato, collegato anche al presepe e a San Francesco, perché iniziano i festeggiamenti, tra virgolette, per la ricorrenza degli 800 anni della sua nascita. Proprio per questo, in questo Natale, ci tenevamo a dire che la pace nasce dal messaggio che è arrivato, dalla persona che è arrivata: Gesù".



Nel video l'intervista a Matteo Tamagnini, Centro Sociale S. Andrea.







