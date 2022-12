Natale: 4 su 10 spenderanno al massimo 250 euro

Regali fatti a mano, gift card, ricerche online. Tutto per cercare di contenere o quantomeno prevedere la spesa dei regali di Natale in un periodo di alta inflazione e maxi spesa per energia elettrica e riscaldamento con quasi la metà che spenderà al massimo 250 euro e una fascia che non vuole spendere nulla.

Secondo un'indagine questo Natale 4 italiani su 10 intendono spendere meno di 250 euro per tutte le spese relative a regali, cibo e viaggi. Il 34% spenderà invece tra i 250 e i 500 euro, mentre il 15% è disposto a spendere anche 1000 Euro. Solo il 5% spenderà oltre i 1000 euro. Il 6% degli intervistati ha dichiarato invece di non voler spendere affatto (nemmeno un centesimo!).

Inoltre in tema di viaggi oscillano tra due tendenze opposte: "il 51% degli intervistati aspetterà Babbo Natale a casa, vicino alla famiglia, mentre il 29% viaggerà per visitare amici e parenti o acquistando un viaggio per farsi un regalo". La scelta di viaggiare a Natale sembra essere più una preferenza legata all'età, la percentuale sale infatti al 40% nella Generazione Z.