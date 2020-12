Natale a San Marino: accese le luminarie

Il Natale a San Marino si illumina grazie a 15 chilometri di luci anche in luoghi dove in passato non c'erano. Monica Fabbri si è recata alla Cava dei Balestrieri per il momento dell'accensione, assieme al Segretario Federico Pedini Amati.

Nel video l'intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati



