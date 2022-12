FESTIVITÀ Natale a San Marino: la Reggenza alla S. Messa in Pieve. Gli auguri del Vescovo Turazzi Festa tra le più attese dell'anno e centrale per la cristianità

Una breccia di luce nella notte di Natale; Luce come la liturgia che accompagna la solennità della Messa nella Basilica del Santo. Partecipano i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta dedicando momenti di raccoglimento e preghiera per celebrare la Vita. La nascita di Cristo, “un meraviglioso scambio” – ricorda don Giampaolo Garatti, riprendendo i Discorsi di San Gregorio Nazianzeno - il Signore viene al mondo e lo fa assumendo la nostra “natura”, la nostra umanità e in cambio ci dona la sua divinità. Esempio di amore gratuito ed incondizionato di Gesù, che sceglie di farsi piccolo pur di entrare nella storia di ognuno di noi. E' qui che si accende la speranza, in una festività segnata dalla guerra in Europa ma, allo stesso tempo, da un progressivo ritorno alla normalità sul Titano dopo i momenti più difficili dell'emergenza sanitaria.

Dai Capi di Stato, solo poche ore fa, l'augurio di pace e serenità a tutti i sammarinesi esortando a “scegliere e a percorrere la strada del dialogo”, per superare conflitti e contrapposizioni, tanto tra i popoli quanto nelle famiglie e nella società. Un invito a riscoprire il significato più autentico del Natale a cui si unisce il Vescovo di San Marino - Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi. Guarda il video

