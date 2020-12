Natale: a San Marino messa nel rispetto del coprifuoco italiano, attesa per gli orari

La decisione arriva dalla Cei, in linea con la direzione presa dalle autorità italiane: la messa di Natale avverrà in un orario compatibile con il coprifuoco. Niente cerimonia a mezzanotte, dunque. Stessa cosa vale per il Titano che fa parte della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Una cerimonia religiosa che va al di là dell'orario e che, in un anno pieno di paura e difficoltà economiche e sociali, può rappresentare un simbolo di speranza.

Nel video l'intervista al Vescovo Mons. Andrea Turazzi