FUNZIONI RELIGIOSE Natale: a San Marino messa nel rispetto del coprifuoco italiano, attesa per gli orari Abbiamo sentito il vescovo Andrea Turazzi che anticipa come ci si riorganizzerà

La decisione arriva dalla Cei, in linea con la direzione presa dalle autorità italiane: la messa di Natale avverrà in un orario compatibile con il coprifuoco. Niente cerimonia a mezzanotte, dunque. Stessa cosa vale per il Titano che fa parte della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Una cerimonia religiosa che va al di là dell'orario e che, in un anno pieno di paura e difficoltà economiche e sociali, può rappresentare un simbolo di speranza.

Nel video l'intervista al Vescovo Mons. Andrea Turazzi

